РИАМО(БАЛАШИХА) - 2 янв. В центральном парке «Пехорка» подмосковной Балашихи прошла международная акция «Забег обещаний», в которой приняли участие активные жители округа, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Объединенная дирекция парков Балашихи».

«Забег обещаний - 2020» прошел 1 января в парке «Пехорка». Для участия в забеге нужно было дать обещание самому себе и закрепить его на номере. На забег можно было приходить с друзьями, детьми, родственниками и даже с домашними питомцами.

«В парке «Пехорка» состоялся традиционный «Забег обещаний», который ежегодно проходит по всей стране 1 января. Каждый его участник дал себе обещание на 2020 год и закрепил его, пробежав дистанцию, чтобы точно его не нарушить. Пусть 1 января каждого будет таким же бодрым и легким!» - говорится в сообщении.

Ежегодно 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. В этом году забег прошел в шестой раз.

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