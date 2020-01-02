РИАМО - 2 янв. В первый день 2020 года лотерея «Русское лото» разыграла 1 миллиард рублей, а также более сотни призов по 1 миллиону, больше всего счастливчиков купили билеты в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

Миллиард достался жителю Москвы. Кроме того, по 1 миллиону рублей выиграли еще 20 жителей Москвы и Московской области.

«Каждый из новоявленных победителей купил билет всего за 100 рублей», - отмечается в материале.

В список самых везучих также попали жители Санкт-Петербурга (среди них появилось семь миллионеров), жители Республика Башкортостан (шесть победителей).

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.

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