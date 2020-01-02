РИАМО - 2 янв. Опубликованы фотографии с места ДТП с двумя автобусами на Путилковском шоссе в Красногорске, кадры появились на странице @putilkovo.life в соцсети Instagram.

На фото можно рассмотреть микроавтобус, съехавший с дороги к забору и опрокинувшийся на бок. Судя по кадрам, на трассе много снега.

«Авария на пешеходном переходе», —подписал снимки автор поста.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Все они были доставлены в Красногорскую городскую больницу №1 в состоянии средней степени тяжести.