РИАМО - 2 янв. В столичном регионе в предстоящие выходные при облачной погоде временами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, максимальная температура воздуха днем составит плюс 3 градуса, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В субботу погоду будет определять теплый сектор циклона, поэтому температура будет высокой. Мы ожидаем, что в столице будет плюс 1 – плюс 3 градуса, по области от 0 до плюс 3. Погода будет облачной, временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега», - сказал Синенков.

Он добавил, что ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.

По его словам, в воскресенье через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет кратковременные осадки. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный и, возможно, даже на северный, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а также температура начнет понижаться.

«Если днем температура будет еще высокой – около 0 по Москве, по области от минус 3 до плюс 1, то в ночь на понедельник, когда осадки уже прекратятся, атмосферное давление станет высоким, погода будет облачной с прояснениями, температура понизится в столице до минус 4 – минус 6 градусов, по области от минус трех до минус 8 градусов», - заявил Синенков.

Он отметил, что в воскресенье атмосферное давление повысится с 736 до 743 миллиметров ртутного столба.

«В понедельник морозы сохранятся. Мы ожидаем в столице без осадков, не исключено, что даже будет проглядывать солнце. И если снегопады будут, то они будут носить локальный характер. Температура днем в Москве минус 3 – минус 5, по области от минус 2 до минус 7 градусов, то есть погода сохранится более или менее морозной в понедельник», - подчеркнул Синенков.



