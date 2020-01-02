РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Новогоднее представление пройдет в поселке Томилино Люберец 7 января, сообщается в Instagram-аккаунте Центра культуры и семейного досуга «Томилино».

«Центр культуры и семейного досуга Томилино приглашает всех на сказочное представление «Баба Яга сердится», которое состоится 7 января. Начало на площадке у дома №48 на улице Гоголя в 12:00», - говорится в сообщении.

Также представление пройдет в Парке Сказок. Начало в 14:00.

«Вас ждут веселые сказочные герои и, конечно, Дедушка Мороз и Снегурочка», - заключается в материале.

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