РИАМО - 2 янв. Столичный метрополитен предлагает пассажирам совершить пять дел, которые нужно успеть сделать до окончания новогодних праздников, в частности, покататься на новогодних поездах и на катке у станции «Лужники» МЦК, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Мы предлагаем топ-5 дел, которые нужно обязательно успеть сделать за эти новогодние праздники. Во-первых, мы предлагаем покататься на новогодних поездах. Для метро Москвы стало уже традицией в преддверии Нового года запускать тематические составы, которые создают праздничное настроение и превращают поездку в метро в настоящую сказку», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этом сезоне в метро запустили 21 новогодний поезд. 20 составов оформлены в единой общегородской концепции празднования Нового года. В новогодних поездах звучат объявления станций и поздравления, озвученные известными российскими актерами и исполнителями.

«Еще один поезд — это полюбившийся нашим пассажирам уникальный состав типа Еж-3, который четвертый год подряд радует пассажиров. Его оформление неизменно остается самым ярким: мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы — красногрудые снегири. Ловите его на Таганско-Краснопресненской линии», - заявил сотрудник пресс-службы метро.

Во-вторых, на новогодних праздниках пассажирам предлагают покататься на бесплатном катке с искусственным льдом, который открыт между станциями метро «Спортивная» и «Лужники» МЦК. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Он будет доступен для всех желающих до 15 января. Площадь катка составляет 200 квадратных метров. На него можно прийти со своими коньками или бесплатно взять их в прокате — для этого подготовлено более 60 пар.

«В-третьих, в зимние праздники пассажиры могут сделать объемные 3D-фото с эффектом «заморозка времени», также известным как «bullet time». Для этого на четыре х станциях установлены фотозоны в новогоднем стиле», - подчеркнул собеседник агентства.

Сделать новогодние 3D-фото можно будет в вестибюлях станций «Площадь Революции», «Курская», «Маяковская» и «Пушкинская», которые открыты ежедневно до 10 января, с 11:00 до 16:00.

Послушать новогодние песни на площадках проекта «Музыка метро» вошло в топ-4 дел от столичного метрополитена. В период новогодних праздников исполнители, выступающие на площадках проекта «Музыка в метро», добавляют в свой репертуар новогодние и рождественские песни российских и зарубежных исполнителей. Самые популярные композиции, которые выбирают музыканты: «В лесу родилась елочка», «Happy New Year», «Jingle Bells», «Last Christmas».

Пятерка новогодних дел завершается в Центре профориентации Московского метрополитена, где посетители смогут посмотреть на уникальные экспонаты, позволяющие детально познакомиться с работой метро. В новогодние каникулы центр будет работать с 3 по 6 января 2020 года с 10:00 до 18:00. Он расположен на станции «Выставочная» Филевской линии.

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