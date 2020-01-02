РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске 2 января обработали противогололедной смесью 131 километр муниципальных дорог, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске начал падать снег, на дорогах сохраняется гололед. Дорожные службы округа работают в круглосуточном режиме.

«С ночи 2 января обработали противогололедной смесью 131 километр муниципальных дорог горокруга. Работы проходят в штатном режиме, задействовали пять подрядных организаций, 45 дорожных рабочих, 17 единиц техники, один погрузчик. Пескосоляными смесями, помимо дорог, обрабатываются спуски и подъемы, тротуары, прогулочные зоны, территории остановок общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Власти горокруга попросили автовладельцев быть внимательными в условиях гололедицы и соблюдать скоростной режим.