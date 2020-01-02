РИАМО - 2 янв. Более 1190 единиц дорожной техники задействовано в очистке и уборке дорог Подмосковья от снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время на территории Московской области идет небольшой снег, в отдельных районах снег с дождем, температура по области минус 1 — 2 градуса», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть аккуратными за рулем и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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