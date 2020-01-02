РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 2 янв. Порядка 170 жителей подмосковных Люберец приняли участие в забеге в парке «Наташинские пруды», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы городских парков.

Забег прошел накануне.

«Первый забег нового года стал один из самых массовых в истории паркрана «Наташинский». В забеге утром 1 января приняли участие 170 человек», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что праздничную атмосферу создавали поздравления, теплые пожелания, подарки и вкусные угощения.

Бесплатные утренние забеги проводятся в парке «Наташинские пруды» каждую субботу. Их участники преодолевают расстояние в пять километров.

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