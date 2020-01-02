РИАМО - 2 янв. На время новогодних и рождественских праздников усилены меры безопасности на городском транспорте столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На время новогодних каникул на всем городском транспорте усилены меры безопасности. Мы хотим, чтобы праздничные дни в столице прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными», - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Безопасность на транспорте обеспечивают сотрудники городских служб, ГУ МЧС России по Москве, а также ГУ МВД России по Москве и Росгвардия.

Увеличилось количество досмотров на транспортных объектах. Пассажиров просят с пониманием отнестись к работе служб и возможным неудобствам.

«Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы на каникулах горожане могли быстро и в комфортных условиях передвигаться по городу», - заключил Ликсутов.