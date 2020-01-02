РИАМО - 2 янв. За два дня в спортивных мастер-классах на центральных площадках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» приняли участие почти 12 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В центре столицы в рамках фестиваля прошли также спектакли, концерты и интеллектуальные игры. Одними из самых популярных были спортивные мероприятия.

«Большим успехом пользуются спортивные объекты на центральных фестивальных площадках - на Тверской и прилегающих улицах. Только за первые два дня их работы (31 декабря и 1 января) в спортивных мастер-классах поучаствовали почти 12 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Популярными у детей до 12 лет были тюбинги, 2,2 тысячи ребят прокатились по специальной 100-метровой трассе. 6,7 тысячи малышей от трех до шести лет позанимались в детском сноуборд-парке в Охотном Ряду.

Также порядка 3 тысяч человек покатались на гимнастических «Космических качелях» возле дома №6/3 на Тверской улице.

«Всего на Тверской и соседних улицах работают шесть масштабных спортивных объектов. Более 100 профессиональных спортсменов обучают на них посетителей и выступают с показательной программой. Напоминаем, центральные площадки работают до 5 января включительно!» - говорится в сообщении.

Также на центральных площадках для гостей организовали хайлайн-шоу, мототриал и шоу каскадеров-мотоциклистов.

На Моховой улице расположилась самая большая фестивальная горка для сноубординга, высота которой составляет 10 метров, а длина - 50 метров. На ней проводятся показательные выступления в дисциплине джиббинг (jibbing) - катании по перилам и граням.

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