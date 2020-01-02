РИАМО - 2 янв. Медики оценивают состояние шести человек, которые пострадали в ДТП с двумя автобусами на Путилковском шоссе в городском округе Красногорск, как средней степени тяжести, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате ДТП в Красногорске пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Все они были доставлены в Красногорскую городскую больницу №1 в состоянии средней степени тяжести», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

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