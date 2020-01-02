РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска автомобиль с пьяным водителем за рулем врезался в дерево на улице Горького, никто не пострадал, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В микрорайоне Львовский на улице Горького водитель 1989 года рождения на автомобиле Audi врезался в дерево. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал», - сказала собеседник агентства.

Отдел дознания УМВД России по Подольску возбудил дело об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Нарушителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.