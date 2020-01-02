РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске 8 января пройдет фестиваль бодрости и здоровья «Русская удаль», на котором люди, не боящиеся ледяной воды, будут соревноваться в плавании в проруби и прыгать через горящее кольцо, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

Фестиваль бодрости и здоровья «Русская удаль» пройдет 8 января в 12:00 на водоеме Южный одноименного поселка.

«Гостей ждет конкурсная программа для детей, соревнования по плаванию в холодной воде; выступление призера губернаторской премии танцевального ансамбля «Любо», жаркая баня на берегу водоема для желающих испытать себя, зимние забавы, в том числе перетягивание каната, поднятие гири и другие», - сказала Пажетнова.

По ее словам, также планируется экстрим: прыжки в прорубь через горящее кольцо.

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