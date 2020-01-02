РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В лесопарке «Дубки» подмосковного Подольска прошла международная акция «Забег обещаний», в ней приняли участие более 30 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов Дарья Рыжикова.

«Забег обещаний - 2020» прошел 1 января в лесопарке «Дубки». Для участия в забеге нужно было дать обещание самому себе и закрепить его на номере. На забег можно было приходить с друзьями, детьми, родственниками и даже с домашними питомцами.

«Мероприятие в поддержку новогодних обещаний прошло в Подольском лесопарке Дубки. Дистанцию 2020 метров пробежало более 30 человек. Чаще всего участники обещали себе похудеть, накачаться, познакомиться, получить спортивный разряд или звание», - сказала Рыжикова.

Особая магия забега была заключена в небольшой дистанции, пробежать которую под силу каждому, даже тем, кто никогда не бегал раньше. Если человек вышел на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год.

Ежегодно 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. В этом году забег прошел в шестой раз.

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