РИАМО - 2 янв. Тело женщины 1986 года рождения обнаружили в квартире дома по Красноармейской улице в Орехово-Зуеве, на теле погибшей зафиксированы колото-резаные ранения, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московский области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали сожителя погибшей, мужчину 1976 года рождения.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - отметил собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Мужчина задержан следственными органами в порядке статьи 91 УПК РФ.