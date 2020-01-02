РИАМО - 2 янв. На Путилковском шоссе в городском округе Красногорск произошло встречное столкновение двух автобусов, шесть человек пострадали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Около 09:00 сегодня в городском округе Красногорск, Путилковское шоссе, произошло встречное столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.
Среди пострадавших есть один ребенок.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ДПС.
В Сети появились фото с места аварии на Путилковском шоссе в
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