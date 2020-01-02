РИАМО - 2 янв. Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил о продолжении действия Тартуского мирного договора, по которому Эстония имеет территориальные претензии к России, сообщает Газета.ru.

«По словам Пыллуааса, 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания договора. Он напомнил, что после подписания соответствующего документа была установлена эстонско-российская граница», - говорится в сообщении.

Договор был заключен 2 февраля 1920 года. Тогда Эстонии перешли территории, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти земли после того, как Эстония вошла в состав СССР.

В Эстонии отмечают, что Тартуский мирный договор все еще действителен и даже находится в реестре действующих международных договоров ООН. В Москве же уверены, что этот мирный договор утратил свою силу.

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