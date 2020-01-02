РИАМО - 2 янв. Портал «Узнай Москву» приглашает прогуляться по площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество», маршрут прогулки обновился, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жителям и гостям города предлагают побывать на 10 праздничных площадках исторического центра столицы.

«Новогодняя прогулка вместе с интерактивным гидом займет около часа. За это время москвичи и туристы побывают на центральных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», увидят красочные световые инсталляции, узнают о традициях празднования Рождества и Нового года. Маршрут начинается с Театральной площади и завершается на парящем мосту в «Зарядье», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Театральная площадь стала первой точкой маршрута. Здесь с середины XIX века находился самый крупный в Москве елочный базар. Сейчас перед зданием Большого театра установлен 11-метровый новогодний шар, окруженный светящимися арками.

Гости также посетят Манежную площадь, на которой находится одна из главных площадок фестиваля. Здесь посетители могут познакомиться с рождественскими традициями европейских городов. Далее – Красная площадь и традиционная новогодняя ярмарка, каток и аттракционы, Никольская улица и Большая Лубянка.

Пройдя на Лубянскую площадь, можно увидеть масштабную композицию с шатром из множества гирлянд. В центре площади установлена 30-метровая ель — одна из самых высоких в Москве.

Гостя смогут посетить парк «Зарядье». Там можно полюбоваться на цветочное поле из светящихся шаров. Прогулка завершается на парящем мосту, откуда открывается панорамный вид на новогоднюю Москву.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 634 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 101 тематическому прогулочному маршруту.

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