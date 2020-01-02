РИАМО – 2 янв. В Нидерландах с 1 января 2020 года официально перестали называть страну Голландией, сообщает Газета.ru.

«Нововведение затрагивает местные власти, университеты и посольства страны. Отныне они будут использовать лишь название Нидерланды», - говорится в сообщении.

Совет Нидерландов по туризму считает, что это поспособствует изменению имиджа страны. Министр внешней торговли Сиград Кааг отметила, что новое название представит страну в «современном стиле».