РИАМО - 2 янв. В поселке Монино городского округа Щелково в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Щелково, поселок Монино, улица Маслова, дом 7.

«В результате возгорания один человек погиб и двое пострадали. Также 12 человек были спасены и семь человек эвакуированы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар в квартире уже потушили.