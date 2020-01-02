РИАМО - 2 янв. В новогоднюю ночь в период с 20:00 до 6:00 на улицы Москвы выехали 659 тысяч автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В новогоднюю ночь по Москве передвигалось 659 тысяч автомобилей. Это на 0,8% (5 тысяч) меньше, чем год назад. Спасибо москвичам, что в этом году выбирали городской транспорт для поездок по новогодней Москве», - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь столичный общественный транспорт работал бесплатно. А по 8 января можно бесплатно парковаться на улицах Москвы.