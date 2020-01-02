РИАМО - 2 янв. В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0 – плюс 2, по области минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

«Погода в столичном регионе сохранится теплая с небольшими колебаниями метеопараметров. Метеозависимым людям, а также не реагирующим на внешние факторы следует посвятить предстоящие праздничные дни активному отдыху, стараться больше бывать на воздухе. Прогулки в парках, участие в праздничных мероприятиях, позитивное настроение - это залог хорошего самочувствия», - добавляется в материале.