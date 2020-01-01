РИАМО – 1 янв. Папа Римский Франциск извинился за то, что ударил по рукам женщину на площади в Ватикане, сообщает Газета.ru.

Инцидент случился 31 декабря. Понтифик проходил по площади в Ватикане к большой рождественской сцене и приветствовал паломников. В это время женщина из толпы схватила его за руку и сильно дернула на себя.

«Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу прощения за то, что вчера подал плохой пример», — сказал Франциск на проповеди.