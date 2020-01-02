РИАМО(БАЛАШИХА) - 2 янв. В Ледовом дворце «Арена Балашиха» в период новогодних праздников проведут сеансы массовых и тематических катаний для горожан, сообщается на официальном сайте спортивного учреждения.

«Сеансы массовых и тематических катаний будут проходить со 2 по 8 января. У нас всегда хорошая погода, идеальный лед и отличное настроение! Ждем всех на «Арене Балашиха»!» - говорится в сообщении.

Сеансы тематических катаний будут проходить с 18:00 до 20:00. Цена билета: взрослый – 450 рублей, льготный – 350 рублей, дети до 7 лет бесплатно, сопровождающий 100 рублей.

Сеансы массовых катаний будут проходить с 20:30 до 21:30. Цена билета: взрослый – 200 рублей, льготный – 150 рублей, дети до 7 лет бесплатно, сопровождающий 100 рублей.

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