РИАМО - 2 янв. В частном музее старинной техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске в новогодние каникулы покажут лучшие советские комедии, также гостей ждут мастер-классы и экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Со 2 по 8 января в кинозале музея бесплатно покажут лучшие советские комедии: «Девчата», «Ирония судьбы или с легким паром», «Операция Ы» и другие», – говорится в сообщении.

Кроме того, для посетителей подготовили новогодние квесты с призами для всей семьи. Стоимость квеста составляет 450 рублей за одного человека.

По просьбам гостей пройдет День открытых капотов. 6 января всех желающих познакомят с устройством автомобилей прошлого столетия. Также пройдут эксклюзивные тематические экскурсии в 12:00 и 16:00. Стоимость экскурсии – 200 рублей за одного человека.

Мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и шумовой тир всегда интересны мальчишкам и их папам, а иногда даже девочкам и мамам. Билеты продаются в кассе музея и в сувенирном магазине. Стоимость мастер-класса – 250 рублей за одного человека, шумовой тир – 150 рублей за два выстрела.

Музей Вадима Задорожного является одним из крупнейших в Европе и самым большим в России частным музеем старинной техники. Собрание насчитывает свыше 1 тысячи экспонатов – здесь представлены лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: самолеты, автомобили, мотоциклы, паровозы и оружие.

Как провести зиму в Подмосковье>>