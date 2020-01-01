РИАМО - 1 янв. За 2019 год в павильоне Московских центральных диаметров в столице провели более 700 различных экскурсий и более 80 мероприятий, в том числе «Тотальный диктант», выставку Дарвиновского музея, взвешивание бойцов ММА, говорится в сообщении пресс-службы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

За прошедший год павильон МЦД посетили более 175 тысяч человек.

«За год работы демонстрационного павильона Московских центральных диаметров он стал популярным местом у москвичей и гостей города, а также постоянной площадкой для городских и культурных мероприятий. Всего за год в Павильоне провели более 80 культурных, образовательных, музыкальных и спортивных мероприятий», - говорится в сообщении.

Кроме того, в павильон прошла акция «День Здоровья», презентации музыкальных альбомов исполнителей проекта «Музыка в метро», а также выставка портретов пассажиров Московского транспорта и «Ярмарка вакансий» от представителей транспортной отрасли.

В новом году в павильоне также будет организована обширная программа. Так, до 12 января здесь работает выставка, посвященная 90-летию со дня основания Московского планетария.

«На экспозиции можно увидеть архивные фотографии Московского планетария. Ее основной экспонат - интерактивный калейдоскоп, высотой почти 2 метра, изготовленный мастерами Московского Планетария», - говорится в сообщении.

7 января в 11:00 часов для детей от пяти лет пройдет мастер-класс «Семья Солнышка» из цикла детских занятий планетария «Театр увлекательной науки». В ходе мероприятия маленькие астрономы узнают о зарождении Солнца, солнечной системе и о существовании жизни на других планетах.

Записаться на ежедневные бесплатные экскурсии можно на сайте Московских центральных диаметров в разделе «Павильон МЦД».