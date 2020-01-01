РИАМО - 1 янв. Смертельное ДТП произошло в среду в 8:05 на 2-м километре автотрассы Звенигород – Аксиньино – Николина Гора в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем марки Kia, совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части дороги», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход скончался. Водитель остался на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.