РИАМО - 1 янв. На фестивале «Путешествие в Рождество» разыгрывают поездку на двоих в Прибалтику, путевка обеспечит два дня в отеле прямо в центре Риги, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Поучаствовать в розыгрыше можно в шале «Рига» на Манежной площади около Музея археологии Москвы.

«Уже традиционно прибалтийские гости участвуют в зимнем московском фестивале. В этот раз у них можно купить сладости, например, традиционное рождественское печенье рiparkūkas или шоколадные конфеты», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прийти в шале, сфотографироваться со специальными фоторамками и опубликовать фото в Instagram. При этом необходимо быть подписанным на аккаунты @moscowseasons, @airbaltic, @rigastories, сделать свой профиль открытым, а в посте обязательно поставьте хэштеги: #rigastories #airBaltic #tallinkhotelriga #московскиесезоны #live.riga.

10 января случайным образом будет определен победитель.

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