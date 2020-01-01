РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. В подмосковном Подольске более 500 человек приняли участие в фестивале новогодних персонажей в рамках акции «Зима в Подмосковье», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Более 500 родителей с детьми пришли в первый день нового 2020 года на площадь перед Дворцом культуры «Октябрь». Здесь в рамках новогодних мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» организовали фестиваль новогодних персонажей. Больших и маленьких гостей приветствовали известные и любимые с детства герои сказок и мультфильмов — Баба-Яга, Колобок, Лиса, Серый волк и другие. Конечно, пришли поприветствовать детвору и Дед Мороз со Снегурочкой», - говорится в сообщении.

В интерактивных играх, танцевальных конкурсах, подвижных и интеллектуальных играх с удовольствием участвовали не только дети, но и мамы, папы, бабушки и дедушки. Тем ребятам, кто пришел на праздник в карнавальном костюме, как и самым активным участникам конкурсов, вручили призы, а также подарки с символикой проекта «Зима в Подмосковье» — красивые вязаные шапочки, варежки, шарфы, значки и кружки. Самые активные получили пригласительные билеты на елки, концерты и спектакли во дворец культуры «Октябрь».

Всего в Подольске в новогодние каникулы запланированы около 300 культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий в парках, домах культуры, учреждениях спорта и молодежной политики.

В усадьбе Дубровицы со 2 по 8 января пройдут народные гулянья и новогодняя ярмарка. Дубровицы входят в 15 мест притяжения для жителей и гостей Московской области в рамках регионального проекта «Зима в Подмосковье».

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