РИАМО - 1 янв. В Москве в новогоднюю ночь пропала девочка, она ушла с неизвестной женщиной, ребенка удалось отыскать, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение несовершеннолетней девочки, ушедшей с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома 22, корпус 2, по улице Яблочкова. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ребенка и женщину, которая его увела, передали сотрудникам следственных органов для разбирательства. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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