РИАМО - 1 янв. За новогоднюю ночь в столичном метрополитене проехали свыше 250 Дедов Морозов, большая часть из них были со Снегурочками, а также в метро были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы, сообщил в среду РИАМО сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Деды Морозы спешили вовремя попасть к адресатам. Подавляющее большинство Дедов Морозов ехали в период с 22 часов до часу ночи и, конечно, проезжали бесплатно. Впрочем, если наши сотрудники замечали главных героев Нового года до начала бесплатного проезда, тоже старались пропустить бесплатно», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что традиционно в новогоднюю ночь метро и МЦК работали круглосуточно. В этом году проезд с 20 часов 31 декабря до 6 утра 1 января был бесплатным. Работу метрополитена обеспечивали свыше 10 тысяч сотрудников.

«В вестибюлях, на эскалаторах и платформах станций пассажиры могли услышать новогодние поздравления президента России и мэра Москвы. Также поздравления с субтитрами транслировались в эфире на экранах в вагонах метро», - отметил собеседник агентства.