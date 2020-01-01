РИАМО - 1 янв. В праздничных гуляньях в новогоднюю ночь в России участвовали порядка 6,5 миллионов человек, сообщает Газета.ru.

Правопорядок на массовых мероприятиях обеспечили около 67,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

«Также привлекались военнослужащие Росгвардии», - говорится в сообщении.

Только в Москве в новогодних мероприятиях поучаствовали 2,7 миллиона человек.

«Оливье» и Красная площадь: соцсети Московского региона о встрече Нового года>>