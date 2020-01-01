РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Подземный переход отремонтировали на железнодорожной станции Люберцы-1, там покрасили стены и потолки, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации горокруга.

«Отремонтирован подземный пешеходный переход на станции Люберцы - 1. Подземный переход - одно из самых безопасных решений для организации движения пешеходов», - говорится в сообщении.



В ходе ремонтных работ покрасили стены и потолки, заменили напольное покрытие с применением полимерных материалов. На лестничные ступеньки нанесли противоскользящий материал для повышения безопасности пешеходов.

Для улучшения освещения в переходе установили светодиодные светильники. Установили поручни из нержавеющей стали. Кроме того, в переходе появились указатели направлений.