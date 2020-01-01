РИАМО - 1 янв. В России появился первый лотерейный миллиардер, им стал житель Москвы, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

«Самый везучий человек года купил счастливый билет всего за 100 рублей и выиграл астрономическую сумму – миллиард рублей. Удача могла заглянуть в любой уголок России, но выбрала Москву», — говорится в сообщении.

В розыгрыше участвовали 53 614 853 билета. Это число, как и размер главного приза, стало рекордным за все время существования «Русского лото».

Имя счастливца пока не названо, его приглашают в московский лотерейный центр оформить свой приз. Организаторы надеются узнать, как он планирует распорядиться выигрышем.

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