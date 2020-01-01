РИАМО - 1 янв. На личной странице актрисы Анастасии Заворотнюк в соцсети Instagram накануне Нового года появилось обращение к фанатам, сообщает Газета.ru.

В обращении поблагодарили всех, кто поддерживал Заворотнюк на протяжении года.

«В публикации также содержатся пожелания здоровья и благополучия от актрисы и ее семьи. Автор поста желает счастья и исполнения желаний в новом году», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга. Ее близкие сначала отказывались комментировать какую-либо информацию, однако затем подтвердили, что она действительно больна, опровергнув все слухи о ее тяжелом состоянии.