РИАМО - 1 янв. В горокруге Истра в подъезде на лестничной площадке в селе Рождествено обнаружили тело мужчины, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Тело с колото-резаным ранением нашли 30 декабря в 21:46 в подъезде дома ЖК «Новоснегиревский» на Сиреневом бульваре. Погибший 1973 года рождения.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Истра ГСУ СК России по Московской области сожительница погибшего 1965 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». Женщина находится под подпиской о невыезде.