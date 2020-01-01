РИАМО - 1 янв. Новый маршрут для пеших прогулок запустили на портале «Узнай Москву», он связан с новогодними традициями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Время новогодних каникул прекрасно подходит для неспешных прогулок по Москве. Мы выбрали несколько интересных объектов культурного наследия, каждый из которых так или иначе связан с Новым годом, а затем связали их в один маршрут на портале «Узнай Москву». Приглашаем горожан окунуться в атмосферу праздника, а заодно узнать интересные факты о знакомых каждому памятниках архитектуры», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Прогулка начнется с Манежной площади. Участники увидят Большой театр, ЦУМ и Дом союзов при вечернем освещении, а также дореволюционные Сандуновские бани, ресторан «Эрмитаж», в котором в конце XIX века впервые приготовили салат оливье.

Маршрут уже есть в мобильном приложении, которое можно скачать в App Store и Google Play.