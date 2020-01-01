РИАМО - 1 янв. Папа Римский Франциск несколько раз ударил женщину по рукам в ходе праздновании Нового года, сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел, когда понтифик проходил по площади в Ватикане к большой рождественской сцене и приветствовал паломников.

«Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе», - говорится в сообщении.

На записи, попавшей в Сеть, видно, что это причинило боль Папе, в итоге он попытался вырваться и несколько раз ударил женщину по рукам. Женщина что-то кричала, но по видео непонятно, что именно.