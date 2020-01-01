РИАМО - 1 янв. В новогодних празднествах в Москве поучаствовали порядка 2,7 миллиона человек, на центральных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в мероприятиях поучаствовали 1,1 миллиона, еще 1,2 миллиона человек отметили Новый год в парках, а 370 тысяч — на окружных площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице в ходе гуляний провели около 600 мастер-классов, свыше 1,8 тысячи театральных и концертных постановок.

«38 тысяч человек прокатились на фестивальных каруселях, более 14 тысяч человек посетили катки. Москвичи и гости столицы съели 11 тысяч сосисок, выпили более восьми тысяч литров горячих рождественских напитков», - отмечается в материале.

Массовые мероприятия привлекли жителей и гостей столицы на центральные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество. В первый день празднества продолжались 16 часов — с 11:00 31 декабря до 03:00 1 января. Только на Тверской за это время прошло почти 850 уличных выступлений и анимационных программ, 160 спортивных программ, почти 450 мастер-классов и 16 лекций.

«В первый день нового года на фестивале «Путешествие в Рождество» жителей города и туристов ждут спектакли и мюзиклы, концерты известных исполнителей, интеллектуальные игры, увлекательные мастер-классы, соревнования по сноубордингу. И это далеко не все», - добавляется в сообщении.

Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно, гулянья продолжатся до 23:00.

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