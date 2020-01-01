РИАМО - 1 янв. В Москве продолжается фестиваль «Путешествие в Рождество», в среду мероприятия в центре города проходят до 23:00, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Новогодняя праздничная программа 31 декабря продолжалась целых 16 часов. На Тверской улице прошло 850 уличных выступлений и анимационных программ, а также 160 спортивных мероприятий.

«В развлекательной программе активно участвовали взрослые и дети: более 1,1 тысячи человек поиграли в интеллектуальные игры, порядка 4 тысяч поучаствовали в мастер-классах по сноубордингу, 1,7 тысячи покачались на «космических качелях», - говорится в сообщении.

В среду мероприятия на центральных площадках в Москве продолжаются. На Тверской организованы театрализованные шествия столичной команды «Яркие люди», выступления коллективов «Звездные дивы» и «Звери вертепа». Будет реализован проект «Enjoy Drumming», который привнесет на Тверскую немного афро-бразильских карнавальных ритмов.

«Шоу-оркестр «Street Band» из Санкт-Петербурга подготовил программу, наполненную юмором, авторскими аранжировками и оригинальной хореографией. Вернулся в Москву и уже знакомый и полюбившийся москвичам «Снежный лев» из Великобритании, который рад опять прогуляться со своей подругой, доброй волшебницей», - отмечается в материале.

На первой сцене у дома №15 по Тверской пройдет выступление симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича. Уже в 18:00 здесь выступят Дмитрий Янковский и солисты театра «Геликон-Опера».

Выступления различных коллективов будут проходить на всех сценах площадок. Здесь организуют спектакли, танцевальные мероприятия и выступления экстрималов.

Тех, кто не может прожить и дня без шоу каскадеров, ждут возле дома 2 по улице Охотный Ряд, где каскадеры-мотоциклисты весь день показывают опасные и захватывающие трюки. А рядом в кубах для мототриала райдеры продемонстрируют свое умение преодолевать самые сложные препятствия.

Также будет организовано выступление хайлайнеров. На них можно будет посмотреть рядом с домом 8 на Тверской улице.

На улице Рождественка организована программа, знакомящая с театральными традициями европейских стран.

Также гостей ждут вкусные угощения, чай и кофе, оригинальные новогодние сувениры.

Куда сходить в новогодние каникулы с детьми, друзьями или в одиночку>>