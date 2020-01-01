Стол ломится от угощений, под елкой уже начали появляться подарки, а пробка из-под шампанского вот-вот взлетит в потолок... Под бой курантов наступил Новый 2020 год, и пользователи соцсетей Московского региона с радостью делятся с подписчиками подробностями встречи самого главного праздника.

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Новый год - семейный праздник, поэтому многие, как и roma_smog, предпочли встретить его в компании родных и традиционного салата «Оливье».

Хотя, кажется, не все этому рады.

Новый год — это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живёте отдельно. — Денис Чужой (@fe_city_boy) 31 декабря 2019 г.

А пользователи chestovaya_ и anna.iv1 предпочли узкому семейному широкий круг друзей.

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Многие москвичи отказались от домашнего уюта в пользу шумного веселья городских улиц. Пользователи ppollkaa и leshalihach вживую услышали бой курантов и посмотрели салют прямо на Красной площади.

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Популярностью пользовались и площадки столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».

Жители Подмосковья тоже смогли насладиться праздничным салютом.

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В новогоднюю ночь все просят у Деда Мороза здоровья и счастья для своих близких, но и о себе забывать не стоит.

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