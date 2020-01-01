РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Жители подмосковных Люберец могут пожаловаться на нарушения правил уборки улиц и дворов в администрацию горокруга, сообщается в Instagram-аккаунте управления благоустройства администрации муниципалитета.

«Уборка дворовых территорий и общественных пространств городского округа Люберцы проводится в штатном режиме. В случае выявления нарушений уборки территории можете оставлять свои комментарии под постом, или писать в личные сообщения и на почту:admluberblag@yandex.ru», - говорится в сообщении.

Для обеспечения чистоты и порядка в Люберцах в ежедневном режиме задействовано порядка 900 человек и 100 единиц специальной техники. При ухудшении погодных условий штат сотрудников и специальной техники увеличат. Для коммунальных служб округа отсутствуют выходные и праздничные дни, все службы работают в ежедневном режиме.