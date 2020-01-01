РИАМО - 1 янв. На площадках во всех административных округах Москвы организовали массовые мероприятия на время новогодних каникул, по выходным и праздникам площадки открыты с 10:00 до 22:00, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В этом году отправляемся в Рождество на всех окружных фестивальных площадках. А это значит, что поиграть в подвижные игры, покататься на коньках, посмотреть сказочные представления, повстречаться с Дедом Морозом, попробовать рождественские сладости и смастерить поделки своими руками можно в любое время как с друзьями так и всей семьей», - говорится в сообщении.

По всему городу открылись катки, на мероприятиях на окружных площадках гостей познакомят с катанием на коньках. Позаниматься можно на Профсоюзной, Матвеевской, Митинской и на улице Перерва, на площадке рядом с Гольяновским прудом и на Святоозерской улице. Участие бесплатное.

«А еще в дни фестиваля можно посмотреть уникальные шоу мирового уровня - ледовые спектакли в постановке пятикратного чемпиона США и двукратного победителя чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петра Чернышева», - говорится в сообщении.

1 января на Профсоюзной улице с 15:00 до 18:00 можно будет поиграть в старинные подвижные игры — «Кубб», перетягивание каната и фехтование на мягких мечах - «тямбарах».

«Гостям Гольяновского пруда историю «Царевны-лягушки» языком ледового балета расскажут 1 января в 15:30 и 17:00, а со 2 по 5 января в это же время всех приглашают на главную рождественскую историю - балет «Щелкунчик», отмечается в материале.

Также 1 января в 15:30 на фестивальной площадке на Святоозерской улице покажут сказку «Чиполлино». Там же со 2 по 5 января в 15:30 и 17:00 можно узнать, на какие чудеса способна «Царевна-лягушка». Билеты на ледовые шоу стоят 100 рублей, для детей до семи лет мероприятия бесплатны.

2 января на улице Хачатуряна гостей будут развлекать Деды Морозы, их представление начнется в 16:00. Уже 3 января можно познакомиться с замечательными кукольными спектаклями в рамках проекта российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в Троицке. А на Ореховом бульваре все зрители могут принять участие в спектаклях.

В настоящее «Новогоднее путешествие» 4 января можно будет отправиться вместе с артистами театра «Оранжевое небо» на площадке бульвара Дмитрия Донского. На этой же площадке будут работать кулинарная школа.

Мероприятия пройдут и 5 января. Например, гостей приглашают на постановку «Рождественские сны» от театра «Занавес смотрим» на площадке на улице Хачатуряна.

Подробную программу можно найти на сайте оргкомитета «Московских сезонов» .

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