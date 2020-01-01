РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Парк имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске в новогоднюю ночь посетили более 500 человек, здесь открыли площадку для занятий слеклайном, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В городском парк культуры и отдыха имени Талалихина в новогоднюю ночь открыли площадку для занятий слеклайном. Те, кто побывал здесь в ночь с 31 декабря на 1 января, могли попробовать свои силы в символическом переходе из года 2019-го в новый 2020-й. В новогоднюю ночь парк имени Талалихина посетили более 500 человек. Для них организовали ретро-дискотеку, которая продлилась до трех часов ночи», - говорится в сообщении.

Слэклайн — это стропохождение или хождение по слабо натянутой стропе. Новый вид спорта особенно популярен среди молодежи и заключается в хождении по специальным нейлоновым или полиэстеровым стропам, натянутым между стационарными объектами — станциями. Классическое хождение по слэклайну развивает координацию, концентрацию, а также укрепляет мышцы рук и ног. Теперь подольчане могут попробовать новый вид активности в городском парке.

1 января парк открыт с 15:00 до 21:00, в последующие дни новогодних праздников ежедневно с 13:00 до 21:00. Здесь работает каток для любителей покататься на коньках.

Для посетителей парка организован «теплый очаг», а также можно согреться и горячим чаем из большого 40-литрового самовара. На сцене танцевальной веранды силами учреждений культуры будут организованы праздничные новогодние интерактивные представления и дискотеки.

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