РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Свыше 200 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» вручили в подмосковных Люберцах за четыре месяца, сообщается в Instagram-аккаунте управления соцполитики администрации горокруга.

«202 подарочных набора «Я родился в Подмосковье» вручили молодым родителям в Люберцах, начиная с 1 сентября 2019 года», - говорится в сообщении.

С 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Московской области при выписке из роддомов и перинатальных центров подарочный набор получают малыши, которые появились на свет в Подмосковье. Это набор из 53 предметов для ребенка и мамы: коробка для игрушек, наполненная детскими комбинезонами, боди, шапочками, постельным бельем, косметикой для малыша и мамы, средствами гигиены и другими товарами.

«Для тех, кто решает отказаться от набора, предусмотрена денежная выплата в размере 20 тысяч рублей», - заключается в материале.