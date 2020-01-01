РИАМО - 1 янв. В Подмосковье и Москве продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о гололедице действует до 21:00 2 января, о сильном ветре – до 03:00 2 января.

«Желтый» уровень также объявили на территории практически всех регионов ЦФО.

Теплая погода и небольшой снег ожидается в Московском регионе в первый новогодний день. Жителей столицы и Подмосковья также предупредили о порывистом ветре, спасатели советуют обходить шаткие конструкции и деревья.

Правила поведения при сильном ветре>>