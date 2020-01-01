РИАМО(БАЛАШИХА) - 1 янв. Глава Балашихи Сергей Юров совместно с заместителем министра благоустройства Московской области Светланой Аиповой в среду проверил работу коммунальных служб по уборке дворовых территории и общественных пространств в новогоднюю ночь, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду Юров вместе с Аиповой осмотрели центральную часть Балашихи, пешеходные дорожки в парке «Пехорка» и дворы.

«Могу сказать, что для утра после новогодней ночи коммунальные службы Балашихи справились отлично. Мы проверили уборку некоторых дворов, прошли по парку «Пехорка» и центральной городской площади. Очень важно, чтобы в новогодние праздники качество содержания территорий было очень высоким, чтобы жителям было комфортно», - сказала Аипова.

Она добавила, что на период праздничных дней в уборке городских территорий задействованы дворники, спецтехника для уборки снега и очищения пешеходных зон.

По словам Юрова, для жителей Балашихи в новогодние праздники организовано большое количество праздничных гуляний на многих уличных площадках. В связи с этим повышается нагрузка у коммунальных и дорожных служб, а также у управляющих компаний, потому что возникает особый спрос именно с состояния городских территорий.

«Главная задача коммунальных служб – вовремя обрабатывать противогололедными реагентами пешеходные дорожки, городские улицы, автобусные площадки для предотвращения аварийных ситуаций», - пояснил Юров.

Он также отметил, что в Балашихе на время новогодних праздников сотрудниками коммунальных служб организовано круглосуточное дежурство для содержания в чистоте общественных территорий.

Всего в Балашихе для уборки дворов и улиц в зимний период ежедневно задействовано более 1 тысячи человек и около 100 единиц техники.