РИАМО – 1 янв. Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, с помощью которой пользователи переводят деньги по номеру телефона, сообщает ТАСС.

«Регулятор планирует брать от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. ЦБ при этом может ограничивать размер комиссии, которую будут брать банки с клиентов», — говорится в сообщении.

Система быстрых платежей позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета. Сейчас в Системе более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков.

Сервис может стать платным и для обычных пользователей, ряд банков уже заявил о намерении установить комиссию за переводы. Однако генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев заявил изданию, что многие банки могут отказаться от комиссии для того, чтобы не потерять клиентов и привлечь их.