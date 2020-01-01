РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. В подмосковном Подольске более 4 тысяч человек встретили Новый год в сквере Поколений и посмотрели красочный фейерверк, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В новогоднюю ночь более 4 тысяч жителей и гостей округа пришли в сквер Поколений, чтобы встретить Новый 2020 год. В центре Подольска организовали культурно-развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. На большом экране транслировались новогодние поздравления Президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Подольск Николая Пестова», - говорится в сообщении.

Для всех, кто пришел встретить самую волшебную ночь года, организовали видеодискотеку, а в 1:00, когда на всей территории России новый 2020 год вступил в свои права, небо над Подольском озарил красочный фейерверк.

Гуляния в новогоднюю ночь были организованы на 10 культурных площадках округа. Помимо сквера Поколений, мероприятия прошли на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики, парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади и перед Домом культуры «Машиностроитель», на площадках перед Домом культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский, Доме культуры «Надежда» в поселке МИС, ДК «Молодежный» в поселке Молодежном, СДК «Быково» в поселке Быково, на Дворцовой площади в поселке Дубровицы.

Как провести зиму в Подмосковье>>